"Ha preso per il collo la sua ex". Via Patti, giovane denunciato

Avrebbe preso per il collo la sua ex, rubandole un anello con violenza. Per questo un 22enne è stato denunciato per rapina dai carabinieri di Reggio. L’episodio risale alla sera del 31 gennaio in via Patti, strada purtroppo già nota alle cronache dopo il femminicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza. Nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021, nel parco in fondo a quella stessa via, la 34enne di origini peruviane, madre di un bambino piccolo, venne violentata, strangolata e accoltellata dal suo ex, Mirko Genco. Quest’ultimo ha poi confessato ed è stato condannato a 30 anni e 10 mesi di carcere.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, venerdì sera il 22enne avrebbe contattato la sua ex fidanzata chiedendole di vedersi, per salutarsi prima di una sua presunta partenza dalla città. Circa mezz’ora dopo, in via Patti, i due avrebbero iniziato a litigare fino a quando lui l’avrebbe presa per il collo e le avrebbe sfilato con violenza un anello d’oro bianco dalla mano, per poi scappare. La vittima ha quindi chiamato i carabinieri. Mente lei raccontava quanto accaduto ai militari, il giovane è tornato sul posto e vedendo l’intervento delle forze dell’ordine si sarebbe molto agitato, cercando nuovamente di avvicinarsi a lei e parlarle. Bloccato dai carabinieri, è stato portato in caserma dove poi si è recata anche la ex, per formalizzare la denuncia. L’anello, riferisce l’Arma, non è stato ritrovato.

Di fronte a una vicenda come questa, è quasi impossibile impedire alla mente di tornare alla mattina del 20 novembre 2021. Erano circa le 9.30 del mattino quando un residente dell’ultima palazzina tra via Patti e via Ruggeri chiamò il numero della centrale operativa dei carabinieri, per segnalare la presenza di un corpo inerme nei pressi della recinzione del loro cortile, nel parco della Polveriera. Le ricerche del responsabile della morta di Juana Cecilia Hazana Loayza si concentrarono fin da subito sul suo ex, Genco, allora 24enne. Questo anche in virtù di una precedente denuncia sporta dalla stessa vittima tempo prima.