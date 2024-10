"Ha ragione Ferrari: riapra il punto nascite"

Sul tema della sanità in montagna, in particolare sulla tanto discussa chiusura del punto nascite di Castelnovo Monti, la capogruppo di minoranza Anna Fornili (Pd), condivide pienamente quanto espresso dal sindaco di Castelnovo. Emanuele Ferrari si era detto favorevole alla riapertura. "Condivido le posizioni espresse dal sindaco Ferrari sul Carlino", afferma Anna Fornili. "La montagna non vuole cedere. Questo è un tema cruciale per le nostre comunità, che deve tornare al centro delle discussioni regionali. Bisogna garantire i servizi essenziali alla popolazione montana". Una volta smantellati reparti e servizi, come ha detto Ferrari, è più difficile e costoso ripristinarli. "Abbiamo già rimandato troppo, – aggiunge l Fornili - siamo consapevoli delle criticità che devono essere affrontate per garantire la massima sicurezza a madri e bambini, ma possiamo lavorare insieme, discutere, e ascoltare le necessità delle comunità. Nel contrasto al calo demografico e allo spopolamento, la stabilità del territorio passa anche dalla volontà di mantenere questi servizi essenziali, senza la necessità di attraversare la provincia per una visita o senza vedere una madre del crinale percorrere 70 km per andare a partorire".

Settimo Baisi