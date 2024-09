Ha riaperto il nido d’infanzia ’Bolle di sapone’ Nuovi arredi e restyling degli ambienti

Ha riaperto con l’inizio della settimana il nido d’infanzia ’Bolle di sapone’ con nuovi arredi e il restyling degli ambienti. Ma il cantiere non è ancora finito. "I lavori esterni – spiegano dal municipio fabbricese – termineranno entro fine settembre. I servizi scolastici 0-6 comunali riaprono regolarmente, assicurando anche i servizi di pre-scuola e tempo lungo fino alle 18. Fino al 12 settembre i bambini della Statale che ne hanno fatto richiesta saranno accolti alla scuola comunale". Anche quest’anno per l’asilo nido, da settembre a giugno, con un contributo pubblico messo a disposizione dalla Regione, si prevede un abbattimento delle rette, con delle scontistiche secondo le dichiarazioni Isee delle famiglie interessate. I lavori si sono resi necessari anche per far fronte al problema delle evidenti infiltrazioni d’acqua dal soffitto, con evidenti disagi in occasione di forti acquazzoni. Proprio da quella problematica si è partiti con i lavori, per poter far fronte a una situazione che in passato – come hanno potuto verificare direttamente anche diversi genitori nei momenti dell’emergenza – ha creato conseguenze negative, con l’acqua a filtrare pure da parti collegate alla rete elettrica, con potenziali conseguenze anche gravi. Era stato necessario pure un sopralluogo tecnico per elaborare un progetto.