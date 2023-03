"Ha saputo gestire la rete vaccinale"

r"Ha dato un aiuto informatico fondamentale": così l’assessora alla sostenibilità Carlotta Bonvicini ha spiegato la premiazione di Elisa Goldoni come ’Reggiana per esempio’: la dipendente Ausl ha seguito in prima persona l’implementazione del sistema informatico aziendale per una corretta gestione della campagna vaccinale e delle procedure che hanno consentito di tutelare la salute della cittadinanza. "Elisa ha mostrato un grande senso morale, sono onorata di essere qui - ha proseguito l’assessora -. Ci sono tanti modi di essere donna e le differenze possono essere la nostra forza".