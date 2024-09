Ha un debito insoluto: picchiato

Si è recato all’abitazione di un uomo di 47 anni, che gli doveva una somma di sedicimila euro prestata un paio d’anni prima. E di fronte alla richiesta di qualche giorno per poter racimolare la somma, il creditore – un uomo di 56 anni residente nella Bassa – ha deciso di ricorrere alla violenza. Secondo l’accusa avrebbe colpito il debitore con calci e pugni, per poi minacciarlo con un coltello, puntato alla fronte della vittima. E prima di andarsene gli ha portato via il telefonino cellulare e le chiavi del furgone.

Un episodio accaduto a fine luglio e che ora ha portato i carabinieri di Novellara, la cittadina teatro dei fatti, a denunciare il presunto aggressore per lesioni personali e minaccia aggravata. La vittima, infatti, dopo quell’episodio, è andata al pronto soccorso di Guastalla per medicare traumi giudicati guaribili in almeno una settimana. Era stato il figlio del 47enne a cercare di intervenire in difesa del genitore, per poi chiedere l’intervento dei carabinieri, con una telefonata alla centrale operativa del 112.

Il creditore rivoleva indietro il denaro prestato, mai restituito nonostante vari solleciti. A fine luglio si era presentato all’abitazione del debitore. La vittima ha spiegato che avrebbe potuto farlo solo nei giorni successivi, non avendo la disponibilità finanziaria in quel momento. Ma la reazione del creditore è stata violenta.

L’indagato ai carabinieri ha confermato di aver preso telefonino e chiavi del furgone come garanzia del pagamento. Ma è stato denunciato.

Antonio Lecci