Ha un malore improvviso a 66 anni. Donna trovata senza vita in casa

È stata trovata priva di vita nella sua abitazione, quasi certamente colpita da un malore improvviso, avvenuto oltre una settimana fa.

Era probabilmente deceduta da una decina di giorni la donna di 66 anni, pensionata, che l’altra sera è stata rinvenuta in casa, alla prima periferia di Luzzara, dove un familiare ha chiesto soccorso per una situazione sospetta. E quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, al primo piano di una palazzina, ci si è resi conto di quanto era accaduto.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, con un gatto molto spaventato che ancora si aggirava nelle stanze. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’autoinfermieristica e l’automedica. Ma non è stato possibile fare nulla. Sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Pare che la donna conducesse una vita piuttosto riservata. Per questo la sua assenza di notizie non aveva destato particolari sospetti. Il corpo è a disposizione dei familiari, in attesa dei funerali, previsti in forma strettamente privata.