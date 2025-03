Ha una mannaia in auto: denunciato

Ha tentato di uscire da un supermercato di Rio Saliceto con merce non pagata. Una volta scoperto, prima ancora che arrivassero i carabinieri, l’uomo – un 46enne abitante a Reggiolo – ha preferito pagare il conto, convincendo così i responsabili del negozio a non sporgere formale querela.

Ma è finito comunque nei guai con la giustizia: non per furto o taccheggio, quanto invece per il possesso ingiustificati di oggetti atti a offendere. L’uomo, infatti, una volta arrivati i carabinieri di Campagnola per gli accertamenti, hanno effettuato un controllo all’interno dell’autovettura del 46enne, scoprendo che accanto al sedile anteriore c’era una mannaia da macello.

Non avendo fornito alcuna valida giustificazione sul possesso di quell’arnese, potenzialmente in grado di fare molto male, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, denunciato alla magistratura reggiana per porto abusivo di armi. L’episodio si è verificato lo scorso fine settimana. La mannaia recuperata nell’auto è risultata con lama lunga venti centimetri. E, come da prassi, è già stata posta sotto sequestro.

L’uomo in un primo momento ha dunque evitato guai giudiziari per il tentato furto, avendo pagato la merce prelevata dal negozio, ma non ha potuto evitare la denuncia per il possesso ingiustificato di un oggetto potenzialmente pericoloso, in quanto considerato come un arma atta a offendere. Ora sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire il possibile utilizzo della mannaia da macellaio trovata in auto.

Antonio Lecci