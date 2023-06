Ha violato i domiciliari ed è finito in cella

Dopo una doppia rapina, a un passante a Codisotto di Luzzara e al capotreno del convoglio Parma-Suzzara, un’ora dopo essere stato scarcerato per tornare nel Parmense dove risiede, è nuovamente finito in cella il 19enne senegalese, che dal 7 giugno doveva restare ai domiciliari. Ma risulta che nel luogo di detenzione in casa non sia mai arrivato. E così l’autorità giudiziaria ha emesso una misura cautelare. I carabinieri venerdì sera hanno rintracciato il giovane straniero per accompagnarlo in carcere, aggiungendo anche il reato di evasione alla lista di reati di cui deve rispondere. Nei giorni scorsi era stato arrestato in seguito alla rapina di una collana d’oro a un passante, a Codisotto di Luzzara. Poi un simile episodio su un treno, rapinando un tablet. Era stato fermato a Boretto. Non è rientrato al luogo degli arresti domiciliari e ora, rintracciato, finisce in cella. Lo stesso giovane risulta pure sospettato di una tentata rapina avvenuta una settimana fa in centro a Guastalla, nei pressi della stazione ferroviaria.