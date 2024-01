Habanera, musica per sognare

Al via la rassegna musicale dedicata al jazz, al Teatro Verdi di via Mattei in centro a Poviglio. Stasera alle 21 si comincia col concerto dell’Habanera Duo con Fabrizio Benevelli (sax e clarinetto) e Daniele Donadelli alla fisarmonica. Il repertorio dei due affermati musicisti spazia da Astor Piazzolla a Richard Galliano, dalla musica portoghese a quella di tradizione ebraica, da temi popolari greci ai grandi classici del cinema fino a brani composti dagli stessi esecutori, che esaltano la creatività personale e l’improvvisazione. Anche gli arrangiamenti sono curati direttamente da loro per rendere il programma musicale avvincente e di facile ascolto.

La rassegna prosegue con altri concerti in programma il 15 febbraio, il 7 e il 28 marzo, l’11 aprile con artisti come Chicco Montisano, Glory Box Acoustic Duo e JazOp Quartet.