Hacker filorussi in azione. Attaccato il sito del Comune: "Ma nessun dato rubato"

Comune di Reggio batte hacker filorussi 1-0. La perizia dei tecnici dell’Ente locale ha permesso infatti di ridurre al minimo i danni dell’attacco informatico che ieri mattina ha colpito i principali sistemi informatici dell’istituzione cittadina. L’intrusione tuttavia, ha precisato nel pomeriggio il Comune stesso in una nota:"grazie alla tenuta dei sistemi di protezione, non ha comportato danni particolari o sottrazione di dati. Soltanto il sito istituzionale, per qualche ora, non è risultato accessibile". Secondo quanto riferito dal municipio l’azione di disturbo è partita intorno alle 7 di ieri ed è stata caratterizzata da un’azione offensiva di tipo Ddoss, Distributed Denial of Service. In buona sostanza una serie di computer sparsi sul pianeta ha iniziato a "bombardare" il server che ospita il sito Comune.re.it con un traffico di dati abnorme, decine di volte superiore alla normalità quotidiana, causando l’intasamento del server e rendendo il sito inaccessibile a chiunque. "Il personale del servizio Sistemi informativi – riferiscono ancora dal Comune – una volta riscontrato il problema, ha iniziato un esame delle cause, arrivando quindi a determinare che il problema era dovuto ad un attacco esterno". Gli esperti tecnici hanno adottato le opportune contromisure, bloccando tutta una serie di indirizzi in modo da impedire loro di contattare i server del Comune. Alle 11.30 l’emergenza si è risolta e il sito è tornato in piena efficienza. L’Amministrazione rassicura precisando che "non risulta esserci stato nessun accesso non autorizzato alla rete comunale, alle banche dati e ad applicativi con dati sensibili". Gli autori sarebbero hacker legati alla Russia. L’attacco è stato infatti rivendicato da NoName057, gruppo di criminali informatici che, oltre a quello del Comune di Reggio ha attaccato, sempre ieri, pure i siti delle Regioni Marche e Molise, un paio di comuni in Val d’Aosta e la città di Giugliano in Campania. A confermare l’accaduto è stato poi anche Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che durante il Festival dell’Intelligenza Artificiale di Milano ha evidenziato come il gruppo NoName stia sfruttando gli attacchi DDoS per manipolare l’opinione pubblica italiana. Lodando poi la puntuale reazione dei soggetti attaccati, ma evidenziando che "l’attacco al sito del Comune di Reggio rappresenta tassello di una strategia più ampia di offensiva cyber contro le istituzioni italiane".

Gabriele Gallo