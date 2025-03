’Haiku, per esplorare il mondo’: Maki Hasegawa

’Haiku, per esplorare il mondo’, opere di Maki Hasegawa, inaugura questo pomeriggio alla Galleria San Francesco, con l’autrice. C’è un legame profondo che lega la città di Reggio e il paese del Sol Levante. Nel 1876 il pittore reggiano Antonio Fontanesi viene incaricato di insegnare la tecnica della pittura ad olio, in precedenza vietata, presso l’accademia della corte imperiale a Tokyo. Maki Hasegawa è l’artista invitata alla Galleria San Francesco per rinsaldare questo legame. "Lo stile inconfondibile delle sue illustrazioni, caratterizzate dalla più nobile tradizione giapponese, trasporta in un mondo poetico e sognante", scrive di lei Marina Montanari. Inaugurazione alle 17 con l’artista e le autrici Silvia Geroldi e Guia Risari. Domani aperta dalle 16,30 alle 19. Visitabile poi tutti i pomeriggi (fino al 7 aprile), 16,30-19, escluso lun-gio-dom.