Half Marathon con il vicesindaco

Trenta atleti della Podistica Cavriaghese hanno partecipato domenica scorsa all’ottava edizione della Lucca Half Marathon e alla dodicesima de "La Lucchesina", manifestazioni che hanno visto sfilare per le strade del centro storico più di 1500 persone. "Esperienza meravigliosa - dichiara il vicensindaco di Cavriago Matteo Franzoni, partito in delegazione con l’associazione sportiva - La nostra Podistica è riuscita a coinvolgere anche me in questa esperienza di sport e convivialità".

Il tutto è stato coronato dal 3° posto dell’atleta cavriaghese Sara Gozzi, classe 1983, già vincitrice della Maratona di Parma nel 2021 e promessa del podismo reggiano. "Tutta l’amministrazione si complimenta con Sara per il prestigioso risultato - conclude Franzoni -. Dimostra come agonismo, sport e benessere possano convivere. Che è anche l’obiettivo che come assessore vorrei raggiungere".