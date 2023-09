Half Marathon di Guastalla: una corsa per la lotta ai tumori

Guastalla e il territorio fluviale tornano protagonisti nel podismo della media distanza con la quarta edizione della Half Marathon, in programma oggi con partenza da piazza Mazzini, nell’ambito della festa dello sport e del volontariato, che si svolge per tutta la giornata in centro storico, con numerosi eventi sportivi e ricreativi. Forte l’aspetto benefico: l’iniziativa vuole tenere viva l‘attenzione sulla prevenzione e la cura dei tumori, con promozione dell’attività sportiva. E il ricavato, per ricordare Cinzia Sandri prematuramente scomparsa per una malattia, sarà interamente devoluto ad Associazione prevenzione tumori di Guastalla, da oltre trent’anni attiva nel campo di prevenzione e ricerca, Associazione Amici Day Hospital Oncologico di Guastalla, realtà che aiuta ed assiste i pazienti affetti da tumore, U.s. Folgore Boretto e Ac Boretto, impegnate nell’organizzazione di eventi per la promozione dell’atletica e del calcio giovanile sul territorio. Ulteriori informazioni sul sito halfmarathonguastalla.it.