Half Marathon, donata un’ambulanza

Pieno successo per la giornata di sport e solidarietà che si è svolta domenica in centro a Guastalla, con la Half Marathon in memoria di Cinzia Sandri, con il ricavato della manifestazione che viene destinato interamente all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, agli Amici del Dho, Polisportiva San Marco e Ac Boretto per attività benefiche e sociali. Un evento che è stato realizzato con il contributo della ditta Smeg. La stessa azienda, guidata da Vittorio Bertazzoni, è stata protagonista pure della donazione (in memoria di Roberto Bertazzoni) di una attrezzata ambulanza di Emergenza-Urgenza, ora in dotazione alla Croce rossa guastallese. Domenica l’inaugurazione con le autorità locali e con tanti volontari Cri.

"Questa donazione – ha dichiarato il vicepresidente Cri, Enzo Balsamo – rappresenta un gesto di straordinaria generosità, con la Smeg che mette a disposizione della comunità una nuova ambulanza. Questo mezzo, dotato delle più moderne attrezzature, rappresenta non solo uno strumento operativo indispensabile per il soccorso, ma anche un segno concreto della vicinanza di Smeg al territorio e alle persone che lo abitano. La nostra comunità potrà contare su un presidio ulteriore di sicurezza e assistenza, che rafforza la rete di intervento e rende ancora più solida la speranza di ciascuno".

a. le.