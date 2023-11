Halloween al palazzetto: un trionfo

Pieno successo per danza, commedia e animazioni della festa di Halloween, organizzata dal Kyoto Center al nuovo palasport di Guastalla, in collaborazione con la compagnia dei GeniAttori. Si è trattato del primo evento che il palasport ha ospitato al di fuori del settore sportivo. Il palazzetto, infatti, è stato concepito anche per accogliere feste, eventi, incontri, appuntamenti e cene aziendali, ritrovi di gruppi e associazioni. E la festa di Halloween è stato il primo avvenimento extrasportivo. Gremite le tribune del palasport. Ma si sta già pensando di dotare l’impianto di una copertura per consentire l’utilizzo del campo da gioco, senza limitare il pubblico alla sola zona delle gradinate laterali. La festa ha coinvolto anche le associazioni locali, con il ricavato delle libere offerte destinato a scopo benefico.