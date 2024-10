Halloween e solidarietà. Torna la festa alla villetta

Una festa di Halloween molto particolare, che si svolge ormai da cinque anni e che continua a creare un’atmosfera sempre più speciale, attirando sempre più bambini e famiglie per la straordinaria ambientazione che riesce a offrire. La sera del 31 ottobre alla villetta di via Salvo D’Acquisto 13 a Gualtieri, cuore di un quartiere residenziale del paese, si rinnova l’appuntamento aperto a tutti organizzato dalla famiglia di Andrea Giubertoni.

"Quest’anno – spiega Andrea – avremo un ospite speciale: la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, con il reparto di Oncologia. Per l’occasione abbiamo organizzato una raccolta fondi a scopo benefico, proprio per aiutare la ricerca contro le malattie che colpiscono tanti bambini". La festa, ovviamente con tanti costumi in tema con Halloween e animazioni varie, si arricchisce pure di musica, dolci, sorprese per tutti. Ovviamente con la possibilità di devolvere offerte libere per l’Oncologia del Meyer di Firenze. L’aspetto musicale è curato da dj Tanz, con dolci e zucchero filato di Jenny Sugar, fino alla possibilità di realizzare tagli di capelli a ragnatela direttamente sul posto.

La festa, iniziata cinque anni fa un po’ in sordina, ha fatto parlare di sé edizione dopo edizione, anche grazie a giochi di luce, scenografie horror in tema con la festa, oltre al ricco spuntino, le immancabili caramelle e dolcetti, che creano un emozionante atmosfera in uno spazio affacciato sulla pubblica strada.

Antonio Lecci