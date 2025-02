Hamelin, lo spettacolo dal doppio finale

Questo pomeriggio - con doppia replica alle 16 e alle 18 – al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario è in programma lo spettacoli per famiglie "Hamelin". Due repliche con 87 posti a disposizione ciascuna, perché tante sono le audiocuffie che vengono distribuite al pubblico. La metà di queste sono in dotazione ai piccoli spettatori (consigliato dai 5 anni) e l’altra metà agli adulti presenti in sala, con una trovata drammaturgica di grande effetto che permetterà ai bambini di discutere alla fine con i genitori l’esito della storia. Hamelin ha infatti due finali anche nella fiaba: uno tragico e l’altro lieto.

Tutti gli spettatori vedranno la stessa scena, ma sul finale alcuni ascolteranno una versione diversa dagli altri. Info e prenotazioni: 3286019875-3289071004 info@teatrolattesa.it