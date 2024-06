Handmade, cavalcata musicale su tre palchi

E’ molto lungo, come sempre, l’elenco degli artisti che si esibiscono sui tre palchi dell’Handmade Festival, oggi e domani a Tagliata di Guastalla, nell’area del parco del locale Gruppo Sportivo, con concerti e animazioni dalle 15 fino a tarda sera. Ping Pong, Her Skin, Korobu, Antonina Nowacka, Clauscalmo, Ryan Davis, Ned Collette, Pufuleti, Franchino Soundsystem Residents, De Selvatica, Peak Nick, San Leo, Tormenta 3000 e molti altri artisti – tra cantanti solisti e band – si esibiranno al festival di Tagliata, giunto alla quattordicesima edizione, con concerti e dj-set in un posto spettacolare "a metà strada tra Austin, Berlino e la Bassa".

Si tratta di un evento che richiama ogni anno un folto numero di appassionati provenienti non solo dall’Italia ma da varie parti d’Europa per ascoltare cantanti e gruppi di livello internazionale. Sono allestiti tre palchi sui quali si alternano i vari artisti. Senza dimenticare l’Handmade Market, da sempre lo spazio dedicato all’artigianato, al vintage e a chiunque desideri esporre le proprie creazioni, rigorosamente "fatte a mano".

Quest’anno sono attesi trenta espositori tra vintage, illustrazione, accessori, editoria, serigrafia, artigianato e molto altro. Il festival era iniziato come evento per festeggiare il primo maggio, con un gruppo di amici. La manifestazione è cresciuta edizione dopo edizione, trasformandosi in un vero e proprio evento di musica indipendente. Durante le due giornate il bar e la cucina, gestiti dal Gs Tagliata, mettono a disposizione un servizio ristoro con prodotti tipici della zona.

Antonio Lecci