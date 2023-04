Hanno fermato l’imbrattatore seriale Il Comune premia Andrea e Mariam

Il Comune ha premiato Andrea e Mariam, due ragazzi di 26 e 33 anni, che hanno fermato l’imbrattatore seriale che dipingeva svastiche nazifasciste. Ad omaggiarli in Sala del Tricolore è stato Matteo Iori, presidente del Consiglio Comunale, nell’ambito del progetto ‘Grazie’ che ha l’obiettivo di dare valore alla città e agli abitanti attraverso buone azioni quotidiane.

I due giovani hanno sorpreso di notte il presunto autore delle scritte antisemite in diversi quartieri della città. Sulla vicenda è in corso un’indagine della Digos coordinata dalla Procura, che vige nel più stretto riserbo. L’imbrattatore è una guardia giurata che quella sera al Parco Primavera nel quartiere Cecati venne colto da Andrea e Mariam mentre disegnava un altro dei suoi scarabocchi; era armato e durante fasi concitate, tutte ancora da ricostruire e al vaglio degli inquirenti, perse la pistola a terra. I due giovani l’hanno raccolta e consegnata alla polizia che è riuscita a identificarlo. L’uomo rischia una denuncia per i raid vandalici, ma non per il possesso dell’arma in quanto deputato a portarla per difesa personale anche se fuori dal servizio.

Andrea e Mariam sono due appartenenti del collettivo Aq16 (che proprio sul tema, una settimana fa, ha raccontato i fatti in una conferenza), centri sociali di sinistra. Un dettaglio che il Comune non cita, semplicemente perché li ha premiati in quanto persone e cittadini.

Un ‘grazie’ che arriva non a caso proprio alla vigilia della festa della Liberazione: "Un gesto molto coraggioso che fa di loro un esempio – ha detto Iori – E che dimostra come ancora oggi sia necessario tenere alta l’attenzione contro ogni forma di odio e intolleranza e promuovere la memoria dei valori insiti nella festa di Liberazione, che portarono alla Democrazia e alla Costituzione". Andrea ha ribadito: "Non era accettabile che in città venissero scritti certi messaggi e siamo intervenuti subito. E’ stata una cosa istintiva, anche se sarebbe più facile girarsi dall’altra parte". Mariam gli fa eco: "Anche se mi sono spaventata non potevamo non intervenire".