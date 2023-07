Harry Styles, Oratorio di Via Adua a disposizione per concerto alla Rcf Arena

Il prevedibile grande afflusso di giovani al mega-concerto di Harry Styles alla Rcf Arena, in calendario il 22 luglio, crea già un po’ di inevitabile apprensione in tema di ordine pubblico. Per stemperarla il comitato Ascoltare Santa Croce si è mobilitato, su richiesta del vicesindaco di Reggio e assessore alla Rigenerazione Urbana, Alex Pratissoli, ed è riuscito a coinvolgere, trovando collaborazione, anche chi ha in gestione l’Oratorio di via Adua. Che, se Questura, Comune e organizzatori dell’evento lo riterranno funzionale, è pronto a mettere a disposizione i locali e le aree verdi del medesimo per ospitare una parte dei partecipanti alla performance dell’artista britannico. La novità è di ieri, ed è emersa in questura a margine dell’incontro di saluto tra il questore uscente Giuseppe Ferrari, e i rappresentanti del comitato.

"Dopo un incontro con l’assessore Pratissoli – ha spiegato Stefano Buffagni, presidente di Asc – dove si è ragionato di come aiutare l’organizzazione nel gestire i tantissimi spettatori del concerto, abbiamo pensato di chiedere alla cooperativa San Giovanni Bosco, che gestisce l’Oratorio, se potevano darci una mano. Ho parlato con la vicepresidente, Emanuela Gallingani, che ha dato la sua disponibilità. Adesso naturalmente tocca alle forze dell’ordine e all’ente locale valutare se questa opzione sia praticabile".

In sintesi, a che uso potrebbe essere destinata la struttura di via Adua nella giornata e nella notte del concerto? È lo stesso Buffagni a precisare le esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale: "Poiché all’interno della Rcf Arena non si possono portare zaini o valigie, potrebbe essere utilizzato dai giovani come deposito dei loro bagagli prima e dopo il concerto. Inoltre si sta valutando anche l’idea di allestire, nei campi sportivi dell’Oratorio, delle aree dove i partecipanti al concerto potrebbero piantare delle tende, qualora volessero fermarsi per la notte e non abbiano prenotato un albergo". Quali che siano le iniziative concrete che poi saranno adottate per il contesto dell’Oratorio, la sinergia tra comitato, cooperativa Don Bosco e Comune è comunque un altro segnale di quello che di buono può fare la società civile quando unisce le forze.

Gabriele Gallo