Hashish e marijuana. Due ragazzi nei guai

Trovati con modiche quantità di droga e una serra con 9 piantine di marijuana nel garage a Scandiano, due giovanissimi reggiani sono finiti nei guai. L’operazione dei carabinieri è nata dalle segnalazioni dei cittadini e da approfondimenti investigativi: giovedì una pattuglia della sezione radiomobile è intervenuta in piazza Vallisneri a Reggio dov’era stata segnalata la presenza di giovani sospetti. Durante l’identificazione, un 18enne si è mostrato nervoso e ha tentato di nascondere alle sue spalle un pacchetto di sigarette che poi è risultato contenere 53 grammi di hashish; in più aveva 5 grammi di marijuana in una busta trasparente che ha consegnato lui in seconda battuta; teneva anche 200 euro nel portafogli e, da quanto documentano i carabinieri, anche un bilancino di precisione. Dopo averlo portato in caserma, i militari hanno visionato il suo cellulare: emergevano foto di piantine di marijuana, risultate poi trovarsi nel garage di una casa di Scandiano in cui vive un 20enne suo amico. La perquisizione domiciliare ha permesso poi ai militari di trovare nella camera del 20enne 48 grammi di hashish, mentre nel garage una serra artigianale con 9 piante di marijuana. Per il 18enne di Reggio e il 20enne di Scandiano è scattato l’arresto per l’ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio, in forma lieve. Reato ravvisato in concorso per la coltivazione delle piantine alte tra i 12 e i 17 centimetri, oltre a due vasi con i semi di marijuana: il 20enne ha dato la disponibilità del locale, il 18enne avrebbe fatto l’attività personalmente.

Entrambi erano stati messi ai domiciliari in attesa della direttissima che si è svolta ieri davanti al giudice Michela Caputo. Il 20enne, difeso dall’avvocato Jenny Loforese, e il 18enne, assistito dall’avvocato Lucia Larocca, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno chiesto scusa e promesso di non rifarlo più; il 20enne si è detto dispiaciuto per il disagio creato ai genitori e ha aggiunto che l’hashish era in camera da mesi ed era per uso personale Il pubblico ministero ha chiesto la convalida degli arresti. Per il 18enne ha poi domandato la misura cautelare del divieto di dimora a Scandiano; per il 20enne, invece, a Reggio. L’avvocato Loforese che tutela il più grande si è rimessa a giustizia e ha depositato il suo contratto di lavoro. L’avvocato Larocca ha rimarcato la giovane età, l’incensuratezza e il fatto che in passato aveva lavorato e a giorni avrebbe sostenuto un nuovo colloquio; si è opposta inoltre alla convalida dell’arresto. Il giudice Michela Caputo non ha convalidato gli arresti, citando una sentenza della Cassazione del 2020 secondo cui in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice deve valutare la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto. Il giudice ha descritto i due come l collaborativi e li ha rimessi in libertà in attesa della direttissima di novembre.

Alessandra Codeluppi