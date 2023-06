Hashish nel borsello Denunciato 21enne

Venerdì sera una Volante della polizia ha fermato un ciclomotore in via Emilia Ospizio, a Reggio, con a bordo due giovani. Il conducente ha superato le vetture incolonnate al passaggio a livello per accelerare la ripartenza. Gli agenti hanno effettuato il controllo, con il conducente privo di documenti e apparso piuttosto nervoso. Nel suo borsello sono stati rinvenuti 46 grammi di hashish, divisi in due pacchetti di cellophane, contenenti undici pezzi di sostanza pressata e di varie dimensioni. Il giovane fermato, di 21 anni, è stato portato in Questura e denunciato.