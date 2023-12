Hashish vicino allo skate park

Nel corso dei controlli in zona stazione, in particolare tra via Turri e lo skate park, a Reggio, gli agenti del reparto prevenzione crimine della Questura cittadina ha fermato uno straniero di 45 anni per un accertamento. È stato trovato in possesso di merce destinata al commercio, pur non avendo alcuna licenza di vendita. È stato sanzionato, con il materiale sottoposto a sequestro amministrativo. Inoltre, in un’operazione coordinata con l’unità cinofila della polizia locale di Castelnovo Monti, in aiuole nei pressi dello Skate park, tra piazzale Europa e via Eritrea, sono stati trovati pezzi di sostanza solida per un peso di 69 grammi, che gli esami hanno dimostrato essere hashish. Sempre più spesso gli spacciatori scelgono di nascondere la droga tra vegetazione o in altri luoghi di pubblico passaggio, per evitare denunce e arresti in caso di controlli personali delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polfer hanno inoltre sottoposto ad accertamenti oltre quaranta persone in transito alla stazione di piazzale Marconi. Con l’ausilio della Polstrada, un automobilista è stato trovato al volante di un veicolo risultato privo di copertura assicurativa. E con l’ausilio della Guardia di Finanza e di personale dell’Azienda Usl, sono stati controllati esercizi commerciali in piazzale Europa e in piazza Tricolore, ma senza riscontare particolari irregolarità. Con i carabinieri sono stati volti accertamenti su 24 persone nelle zone adiacenti l’area della stazione. In tutto sono state identificate 247 persone, con accertamenti svolti pure su quattro esercizi commerciali, puntando anche al contrasto del lavoro irregolare.