Heila Cranes, c’è il quorum Via libera dai creditori

L’assemblea dei creditori di Heila Cranes, società di Poviglio, ha votato per l’approvazione della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, che era stata presentata nei mesi scorsi al tribunale di Reggio. Ieri l’assemblea dei creditori ha raggiunto il quorum per l’approvazione della proposta, avendo già votato a favore oltre il 65% degli aventi diritto. E la stessa percentuale può aumentare ulteriormente, visto che i creditori possono esprimere il voto nei prossimi 20 giorni, al termine dei quali bisognerà attendere solo l’omologa del concordato da parte del tribunale reggiano.

Si tratta di un segnale positivo per i lavoratori dell’azienda, ma anche per i fornitori e i creditori in generale. Lo scorso febbraio la società Heila Cranes di Poviglio, controllata al 100% dal fondo Ibla Industries II, è stata ammessa alla procedura di concordato, confermando la dottoressa Maria Domenica Costetti nel ruolo di commissario giudiziale. I vertici aziendali, guidati dal presidente Alessandro Lo Savio, hanno puntato al mantenimento della situazione di redditività per poter aumentare i ricavi e tornare ai livelli del periodo migliore.

Il piano di sviluppo prevede il rafforzamento dell’area commerciale, il consolidamento del management e la focalizzazione sui grandi clienti fidalizzati. La situazione a febbraio non prevedeva licenziamenti nella fase di ristrutturazione, ma piuttosto un piano di rilancio con progressivo aumento del personale rispetto alla forza lavoro di cinquanta dipendenti. Heila Cranes è impegnata nel settore delle gru.

Antonio Lecci