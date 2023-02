Heila Cranes, ok al concordato preventivo con continuità aziendale

La società Heila Cranes di Poviglio, controllata al 100% dal fondo Ibla Industries II, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale dal tribunale reggiano, che ha confermato la dottoressa Maria Domenica Costetti come commissario giudiziale. "L’obiettivo – dice Alessandro Lo Savio, presidente della ditta – è di mantenere la situazione di redditività e progressivamente aumentare i ricavi, per tornare ai livelli degli anni migliori". Il piano di sviluppo prevede rafforzamento dell’area commerciale, consolidamento del management e focalizzazione sui grandi clienti fidelizzati. Non ci sono stati licenziamenti nella fase di ristrutturazione, con il piano di rilancio che prevede un progressivo aumento rispetto ai 50 dipendenti attuali.

Heila Cranes, che ha chiuso il 2021 con ricavi per quasi 20 milioni di euro, progetta, produce e commercializza da oltre 40 anni un’ampia gamma di gru marine, standard e personalizzate. La società negli anni ha conquistato un posto da leader del settore della marina e dell’offshore: ad oggi ha prodotto e consegnato nel mondo oltre 5mila gru marine.

In anni recenti Heila Cranes è entrata in situazione di crescente difficoltà finanziaria, anche per l’emergenza sanitaria e per le conseguenti criticità nelle catene di approvvigionamento globali, peggiorate dallo scoppio della guerra in Ucraina, avvenuto un anno fa. La crisi ha costretto la società a richiedere nel luglio 2022 l’accesso alla procedura di concordato preventivo "con riserva".

Negli ultimi mesi Ibla Capital ha guidato una profonda ristrutturazione della società, consentendole di ritrovare la redditività. Heila Cranes è assistita da Juri Bettinelli di Allen & Overy e da Renato Bogoni e Marella Chiapetti dello Studio Bogoni. Il piano di concordato con continuità aziendale è stato attestato da Franco Cadoppi e Andrea Friggeri, studio SC&A di Reggio.

a.le.