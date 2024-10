Hendel, Rosita Celentano, Abbiati, Mercadini: tanti big sotto la Pietra

Si preannuncia molto interessante la stagione ’24-25 del Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Quindici gli appuntamenti: 10 di prosa e 5 di musica.Si inaugurerà, il 13 novembre alle 21, con una versione singolare di "Romeo e Giulietta", che vedrà il ritorno al Bismantova di Stivalaccio Teatro. Poi, il 6 dicembre alle 21, per il teatro civile, ci sarà la compagnia Faber Teater con "L’affaire Matteotti", nel centenario della scomparsa. "Ballata per la Katër i Radës " (9 gennaio alle 21), racconterà del naufragio della nave albanese Katër i Radës che inaugurò tristemente l’epoca degli esodi, e delle morti, nel Mediterraneo. Arriverà la comicità con Paolo Handel e la sua graffiante ironia, Rosita Celentano, Roberto Abbiati e il ritorno dello straordinario Roberto Mercadini col suo one man show dedicato alla storia della bomba atomica. Una novità di quest’anno sarà l’appuntamento pre natalizio, con la narrazione intitolato "La tregua di Natale" (13 dicembre). Una produzione del Teatro Bismantova che narra di una serie di cessate il fuoco non ufficiali avvenuti nei giorni attorno al Natale del 1914, durante la Grande Guerra, quando i soldati delle truppe tedesche e britanniche, schierate sui lati opposti del fronte, presero a scambiarsi auguri e canzoni dalle trincee. La stagione musicale della domenica pomeriggio prenderà il via il 9 febbraio con il pianista e divulgatore Emanuele Ferrari che presenterà un progetto dedicato a Gershwin. Si proseguirà con il docufilm-concerto di Alessandro Scillitani (13 aprile). Iniziata una collaborazione con la Fondazione I Teatri che porterà al Bismantova alcuni appuntamenti di "Finalmente domenica. Info e programma dettagliato su www.teatrobismantova.it s.bon.