Hervey bye-bye: tagliato

Silurato. Kevin Hervey non farà più parte del roster della Pallacanestro Reggiana. La ‘bomba’ è stata sganciata ieri mattina dal general manager Claudio Coldebella che si è presentato a sorpresa davanti ai microfoni prima della conferenza stampa di coach Dimitris Priftis. Il dirigente biancorosso ha affrontato la questione con i soliti toni garbati e senza perentorietà, ma la scelta è ormai netta. L’ala texana già da alcune settimane aveva rotto con gran parte dello spogliatoio e la panchina ‘punitiva’ nel secondo tempo con Tortona era stato un primo, inequivocabile, segnale di rottura.

"Faccio questa ‘carrambata’ perché nelle ultime settimane ho letto un po’ di cose e vorrei fare chiarezza – spiega il gm dell’Unahotels – stiamo facendo una valutazione su Kevin Hervey. Lui ci ha dato una grandissima mano e noi abbiamo fatto altrettanto con lui, quindi riassumerei la questione dicendo che siamo riusciti a prendere il massimo l’uno dall’altro. È però arrivato il momento di capire le volontà di entrambi per il rush finale. Questa riflessione su Kevin nasce perchè i giocatori sono certamente strumentali per raggiungere gli obbiettivi, ma lo sono anche per costruire una cultura sportiva del club a cui noi teniamo tantissimo".

Tradotto: la società ritiene che alcuni atteggiamenti del giocatore non siano compatibili con il progetto pluriennale che si vuole sviluppare. Tecnicamente il giocatore non si discute, ma per restare alla Pallacanestro Reggiana il talento non basta. "Forse per qualcuno può sembrare particolare fare delle valutazioni su un giocatore che a livello di numeri è inattaccabile (15,7 punti e 5,5 rimbalzi di media con il 47% da e il 40% da 3) ma lo facciamo per quelli che possono essere gli obbiettivi futuri che vanno oltre le prossime 12-13 partite. È una scelta della società che vuole costruire un certo tipo di cultura all’interno di un club con obbiettivi e una filosofia precisa". La parola ‘cultura’ la dice lunga su quelle che sono le priorità della società che sta seminando un presente stabile e per raccogliere un futuro luminoso. A partire dai grandi investimenti fatti per il settore giovanile e ‘Casa Biancorossa’. È poi doveroso sottolineare come fin qui la Pallacanestro Reggiana sia stata l’unica squadra assieme a Brescia a non aver cambiato alcun giocatore. "Apprezziamo molto quello che Kevin ci ha dato – conclude Coldebella parlando al passato – ma abbiamo fatto un’analisi al nostro interno per cercare di andare avanti. Vogliamo cambiare quella faccia lì e mi riferisco alle partite fuori casa. Ci aspettiamo di poter crescere, magari cambiando uno o due giocatori".

L’altro elemento sotto esame è ovviamente Atkins: "Il discorso su Darion è molto semplice e non vi nascondo che ci aspettavamo qualcosa di più. Credo però che sia stato funzionale alla crescita di un ragazzo di 18 anni come Faye, per quello che gli dà in allenamento, per come l’aiuta, quindi non giudico le sue performance solo per le statistiche". Per Atkins ci sarà una bella chance nelle prossime partite, poi probabilmente durante la sosta di fine febbraio si prenderà una decisione definitiva sul suo conto anche in base a quelle che saranno le esigenze di entrambe le parti.