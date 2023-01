Hiv e Aids, 7 morti in provincia nel 2021 "C’è ancora troppa disattenzione"

Sono 2.907 i sieropositivi in provincia, lo 0,55% della popolazione. Si tratta di 2.137 maschi e 770 femmine, di cui 227 stranieri. Il report dell’Ausl su Hiv e Aids nel secondo semestre del 2022 mostra un quadro sostanzialmente in linea con l’ultimo biennio. Il dato dei casi attivi è in crescita costante ma lenta, perché è vero che dal virus non si guarisce ma lo è anche che è difficile, oggi, morire di sindrome da immunodeficienza acquisita: dal 2021 sono stati in tutto 7 i decessi in città per infezioni da Aids, 5 dei quali occorsi a soggetti affetti da tossicodipendenza. Tutte le vittime erano di sesso maschile e, anche se nel mondo e per genetica le donne sono più inclini all’Hiv, nella nostra provincia il 74% dei positivi è costituito da uomini così come l’80% dei nuovi casi negli ultimi due anni. È da tempo sfatato il mito per cui l’Hiv circolerebbe solo nella comunità Lgbtq: a contrarlo per rapporti non eterosessuali sono state 451 persone, mentre le relazioni tra sessi diversi sono responsabili di più del doppio dei casi (921) e causano oggi l’88% dei contagi. Gli stranieri (227) rappresentano solo l’8% del totale ma nell’ultimo biennio hanno subito il 39% delle nuove infezioni. La fascia sociale nettamente più colpita è quella delle vittime di tossicodipendenza, 1439 (circa il 50%). Luana Oddi, del servizio dipendenze patologiche dell’Ausl, spiega come "Questa cifra spropositata è figlia degli scorsi decenni, quando per iniettarsi le sostanze si utilizzavano siringhe sporche. Oggi difficilmente i nostri pazienti si contagiano". Dai dati emerge che effettivamente sulle 77 diagnosi biennali solo 6 hanno quel problema: "Il principio è la riduzione del danno: se proprio devi usare, fallo con siringhe pulite. Alla fine dello scorso millennio avevamo iniziato a scambiare siringhe: ‘tu me ne dai una sporca, io te ne do una pulita così almeno il virus lo eviti’. Nei primi anni 2000 però è arrivata nelle strade la cocaina, che provoca una dipendenza fortissima. Scambiare non bastava più, perciò abbiamo iniziato a distribuire pacchetti di siringhe sterili. E di nuovo ha funzionato". E infine conclude: "Sono oggi nettamente la prima ragione del contagio, c’è troppa disattenzione". Il quadro non è emergenziale ma l’Hiv continua a diffondersi: negli ultimi 20 mesi ci sono stati 20 nuovi casi, un dato che non cala rispetto ai periodi precedenti.

Tommaso Vezzani