"Ho apprezzato il fair-play. L’alternanza è democrazia non ’il mostro che avanza’"

Tarquini, perché ha deciso di correre?

"Per spirito di servizio e offrire un contributo alla città dove vivo da sempre. E per dare la possibilità alle persone che vogliono cambiare le cose".

Perché votare per lei?

"In questi mesi ho parlato con tutti gli ambiti. E si sono tutti lamentati su diverse problematicità delle quali è responsabilità anche, ma non solo, l’amministrazione uscente. Reggio è una ventina d’anni che va all’ingiù. Siccome credo solo a San Paolo, direi che se si vuole invertire la rotta bisogna votare per noi".

Tre punti prioritari del programma?

"La sicurezza perché è la prima cosa che la gente chiede. Poi la viabilità e la gestione dei parcheggi per migliorare l’accessibilità alla città. E sanità e welfare; qui Reggio eccelle, ma serve stimolare la Regione per portare un decentramento delle risorse per gestire fuori dagli ospedali gli anziani che hanno malattie croniche".

Più che il futuro Mire, un ospedale materno-infantile nell’era della denatalità, non sarebbe stato meglio una struttura d’eccellenza per la terza età?

"Colgo la provocazione. Certo, eravamo in un’altra epoca dove c’era ancora speranza di una ripresa della natalità. Ora siamo in pieno inverno demografico, ma non critico questa struttura anche perché la speranza di una nuova vita deve sempre esserci. Però al contempo si poteva – e si può ancora – pensare ad una struttura all’avanguardia come serbatoio assistenziale per i nostri anziani".

La prima cosa che farebbe da sindaco?

"Non spaccherei tutto, inizierei a studiare insieme alle persone che lavorano nella macchina comunale per capire le priorità . Dovessi scegliere, la sicurezza".

C’è una cosa di cui si pente?

"Di aver avuto poco tempo. Pur non essendo un urlatore, forse avrei voluto essere più incisivo e spiegare meglio che alternanza è democrazia e non il mostro che avanza. Mi è piaciuto però il rispetto reciproco tra candidati in campagna".

Sembra che il centrodestra l’abbia un po’ abbandonata in campagna, non sarebbe stato meglio correre da solo?

"Non lo penso assolutamente, anzi hanno dato forza politica alla mia iniziativa civica. C’è compattezza e condivisione di pensiero con le forze moderate".

Ha un modello politico di riferimento?

"Un modello liberale e cattolico che ha cura dei valori, anche cristiani".

Si descriva in tre parole.

"Posso dire moderato e che ha spirito di sacrificio".

La frase del cuore?

"Una massima di Roger Federer: “Se perdi parla poco, se vinci stai zitto...”".

Hobby preferito?

"Ça va sens dire, appunto: il tennis".

Se non fosse in campo, chi voterebbe?

"Di sicuro per un civico".

Daniele Petrone