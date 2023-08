"Ho assistito a un grande miracolo"

"Ieri ho assistito a un miracolo". E’ l’inizio della testimonianza di Pietro Gualerzi, commerciante di Cavriago che gestisce uno storico negozio di biancheria, che ha condiviso su facebook il racconto di un incidente al quale ha assistito mentre si trova in vacanza: una bambina caduta da un dirupo per una ventina di metri. Gualerzi, insieme alla moglie e a una farmacista di Cavriago, hanno aiutato la mamma in quei momenti drammatici.

"Camminavamo, insieme a un gruppo di amici, lungo il sentiero panoramico del Viel dal Pan al Passo Pordoi - scrive Gualerzi - quando, all’improvviso, vediamo arrivare l’elicottero rosso del Soccorso Alpino, proprio davanti a noi. Dopo pochi passi ci accorgiamo che era appena accaduta una terribile disgrazia: una bambina di 3 anni era precipitata dal dirupo e giaceva sull’erba sottostante. Suo padre era riverso su di lei e le stava accanto".

"Dall’elicottero, con il verricello, prontamente sono poi scesi due medici per prestare soccorso. Noi, dal ciglio del sentiero, osservavamo impotenti e attoniti. La bimba aveva fatto un volo di almeno una ventina di metri e, guardando la rupe da cui era scivolata, lo sgomento non faceva che aumentare. In quel momento poi vediamo arrivare la mamma sconvolta e angosciata. Chiamava disperata il nome della sua bimba ed era inginocchiata a terra rivolta verso il basso".

"Mia moglie le era accanto e cercava di sostenerla. Anche il marito dal fondo del dirupo le faceva dei segni, ma il rumore delle pale rendeva tutto difficile da comprendere. Poi, all’allontanarsi momentaneo dell’elisoccorso, un silenzio quasi surreale è calato sul sentiero ormai affollato di escursionisti. Qualcuno pregava silenziosamente, altri si stringevano abbracciandosi, mentre la commozione saliva nell’angosciosa disperazione della giovane mamma riversa a a terra. I soccorritori intanto continuavano il loro lavoro e questo faceva ben sperare".

"Poi il ritorno dell’elicottero, che atterrava poco sopra di noi con ancora il frastuono dei motori e il vento forte alzato dalle pale. A quel punto la mamma, sconvolta e confusa, decide di alzarsi ma ha un mancamento. Io e una giovane farmacista di Cavriago che era con noi cerchiamo di sostenerla e poi l’accompagniamo lentamente verso l’elicottero. Il pilota ci viene incontro e rivolgendosi alla mamma le dice di stare tranquilla perchè la bimba è cosciente e si sarebbe salvata. Il miracolo era accaduto, l’angioletto della piccola bimba deve averla raccolta in volo e adagiata delicatamente sul tappeto erboso sottostante".

"Poco dopo la fune dell’elicottero scendeva nuovamente per raccogliere la barella e un altro angelo, ma vestito di rosso, l’accompagnava verso la salvezza e la sua mamma. Più tardi abbiamo poi saputo che la bimba sta bene ed è ricoverata all’ospedale di Trento".