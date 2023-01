"Ho avuto danni a casa e ditta per 430mila euro Ma dallo Stato non ho ancora ricevuto nulla"

"Ho avuto danni alla casa e all’azienda per 430mila euro. Ma dallo Stato non ho ancora ricevuto nulla". Lo racconta Gabriella Adorni (foto), una cittadina di Lentigione ieri presente al processo sull’alluvione: lei figura tra i 181 cittadini costituiti parte civile, tutelata dall’avvocato Gaudenzio Volponi. "Quel giorno ero a casa con la mia famiglia, dove c’erano persone con grosse difficoltà: mio marito, mio figlio, mia figlia che è paralizzata agli arti inferiori, mio padre che era invalido, mia madre con altri problemi di salute e mia suocera, allora ospite da me perché non stava bene. Mi chiamò mia sorella, dicendomi che il sindaco di Sorbolo aveva diramato l’allerta. Chiesi a mio marito di portarmi a Lentigione per vedere la situazione: cominciava a scorrere l’acqua. Noi, che abitiamo in una zona aperta, non ricevemmo alcun allarme. Poi ho visto arrivare l’esondazione e cominciarono i problemi: portai le auto in un punto più alto, per salvarle. Al ritorno l’acqua aveva invaso la strada. Ci ritrovammo la nostra casa, in via Imperiale inferiore, sommersa fino a un metro e mezzo. Fu allagato anche il nostro allevamento suinicolo: solo per fortuna in quel momento non c’erano gli animali".

Quella mattina suo padre, 92 anni, dovette salire al piano di sopra e rimavervi fino al pomeriggio del giorno dopo, quando fu recuperato dai vigili del fuoco con un gommone, insieme al figlio, per poi essere portato all’ospedale: "Mio padre, venuto a mancare nel febbraio 2018, soffriva di bronchite cronica. Doveva fare 4 aerosol al giorno, ma in casa non c’era elettricità".

Gli altri parenti lasciarono l’abitazione solo il 17, quando le acque si ritirarono: "Ci ritrovammo bloccati in casa. Fino a quel giorno mio figlio ci rifornì di acqua e viveri andando avanti e indietro con la barca". La maggior parte dei cittadini costituiti parte civile - 165 - è tutelata dagli avvocati Domizia Badodi e Giovanni Tarquini, che seguono il Comitato alluvionati di Lentigione, presieduto da Edmondo Spaggiari. In paese si creò una situazione drammatica: case e attività si ritrovarono sott’acqua, ben 1.157 gli sfollati. Tuttora aperta è la battaglia dei cittadini per ottenere i fondi pubblici, stoppata anche da problemi burocratici.

