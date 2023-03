"Ho avuto tanta paura, lei non si fermava Ma siamo riusciti a scappare per chiamare aiuto"

Quando arrivano i vigili del fuoco Malek Mbarek scoppia in un pianto liberatorio (foto). Poi si calma e con l’aiuto della figlia più grande ci spiega tutto, mentre l’altro figlio è incuriosito dalla camionetta dei vigili del fuoco che gli spiegano affettuosamente i vari strumenti. La donna, 40 anni, di origine tunisina, è stata la prima a cercare di fermare la donna intenta a cospargere benzina.

"Ho avuto tanta paura – racconta con gli occhi gonfi e rossi – Ho sentito odore di bruciato e sono andata nel panico; così ho afferrato i miei figli per uscire. Sono scivolata e caduta dalle scale per colpa del liquido, poi siamo riusciti ad arrivare sul pianerottolo dell’ingresso e ho visto la vicina con la tanica in mano. Ho cominciato ad urlare, dicendole di smetterla. Ma lei ci ha aggrediti, lanciando la benzina addosso a me e ai miei figli. Il maschio ha reagito dandole dei pugni per farla desistere. Alla fine siamo riusciti a scappare da lei e ad allontanarci in strada chiamando i soccorsi. C’è mancato poco che non capitasse una disgrazia. Quella donna è pericolosa e va fermata, abbiamo paura qui nel palazzo. Adesso basta".

dan. p.