"Ho collaborato quando mia moglie era al sicuro"

"Quando ho capito che potevo fidarmi della pm è iniziata la collaborazione. Avrei voluto iniziare da subito, ma volevo che mia moglie fosse sicura. Adesso sono tranquillo e voglio aiutare. Ho indicato dov’era Saman perché vorrei che ora trovasse il suo posto, dov’è ora, assieme ai miei genitori. Spero che tutto finisca e ci sia giustizia, chi deve pagare paghi. Che non rimanga solo una storia, quella di Saman, ma abbia una fine".

È quanto ha detto ieri Danish Hasnain, lo zio di Saman, imputato, che ha deciso di fare dichiarazioni spontanee limitate alla sua scelta di far scoprire il cadavere. Pure gli altri imputati hanno deciso di non rispondere e, per il momento, di non fare dichiarazioni spontanee. Hasnain ha criticato Ayub Saqib, il fidanzato di Saman costituito parte civile: "Si vede bene che Saman ha amato, invece Saqib l’ha soltanto usata dall’inizio fino alla fine. A differenza di quanto detto per sposarsi è importante anche la questione dei documenti: Saqib l’ha usata per averli. Lei non era sicura in quella casa, se lui davvero avesse tenuto a lei perché l’avrebbe mandata là a prendere i documenti? L’unico motivo era quello di volerla sposare per averli. Mia moglie ha lasciato il suo Paese e i suoi genitori, è venuta qui e sta ancora con me. Questo è amore, non quello di Saqib". Sul fratello di Saman, che ha indicato in Hasnain l’omicida, lui dice: "Non ho rancore verso di lui, è cresciuto tra le mie braccia, è come un figlio per me. Mi spaventa che possa essere sotto i riflettori". E ancora: "La situazione in carcere è difficile, ho fatto dieci mesi e dieci giorni in isolamento. Hanno anche provato a minacciarmi. L’unica persona che ha aiutato mia moglie è stato l’avvocato Liborio Cataliotti ed è grazie a lui se riesce a mangiare". Su Saman: "Con lei avevo un rapporto da amico. Con me si potevano confidare e parlare di tutto". È critico verso le associazioni islamiche costituite parte civile: "Mi dispiace che abbiano chiesto denaro, perché la religione non è una questione di soldi". Parole che l’avvocato Barbara Iannucelli liquida: "In quella casa ci abitava Hasnain, che parla invece della storia di Saman come fosse spettatore".

al.cod.