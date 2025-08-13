"Ho colto l’occasione ma la ztl è un danno"

Dopo tante chiusure, c’è chi va controcorrente e alza una nuova serranda. Aprirà a breve il negozio firmato dal brand John Mc Coy’s della titolare Paola Turci, che per oltre 40 anni ha diretto la produzione di John Ashfield, marchio storico che poi è stato ceduto a una società che pochi mesi fa ha chiuso il proprio punto vendita a Reggio. Ora, nello stesso negozio in via Emilia Santo Stefano, grazie a Turci verranno venduti i capi del nuovo brand.

Da dove parte la sua storia? "Ho comprato questo marchio tre anni fa e ho iniziato ad aprire diversi negozi in varie città: Imola, Fano, Ferrara, Ravenna, Pistoia, Forlì, Cesena, oltre a Meldola dove c’è il quartier generale. La nostra filosofia è produzione e vendita al dettaglio così, senza intermediari. Riusciamo ad offrire la qualità al giusto prezzo. Inoltre facciamo anche sartoria su misura con tessuti pregiati".

Come mai ha deciso di puntare sul centro di Reggio Emilia? "Intanto anche gli altri negozi che ho aperto, sono in zone centrali delle varie città. Per Reggio, è capitata la giusta occasione. Il proprietario del negozio, un signore di Milano, mi conosceva ed è venuto in azienda a trovarmi, proponendomi l’attività a buone condizioni, poi il negozio era già arredato secondo il mio stile e quindi ho colto l’occasione. Altrimenti difficilmente sarei venuta a Reggio".

La zona dove aprirà ha registrato diverse chiusure... "Non è più l’epoca degli affitti astronomici di una volta ma anche a Reggio ce ne sono ancora molti. Se un proprietario vuole mantenere un certo decoro nei propri locali, deve affittare a prezzi ragionevoli a imprenditori del settore che diano una certa immagine di qualità".

Ha già trovato a chi affidare le chiavi del negozio? "Siamo alla ricerca della persona giusta. Cerchiamo un commesso con esperienza, vogliamo una persona che dia assistenza al cliente, come se fosse un sarto. Anche questo è importante perché fidelizza il cliente che è più propenso a tornare".

Quando aprirà? "Ad inizio settembre. Ho diversi clienti di Reggio che venivano fino a Meldola per comprare. Mi aspetto quindi un buon riscontro anche se alcune aspettative non sono incoraggianti".

In che senso? "La zona è un po’ penalizzata dalla Ztl. Quando siamo venuti a vedere il negozio, abbiamo dovuto lasciare l’auto abbastanza lontano e fare un be tratto a piedi. Bisogna dare la possibilità di avere più parcheggi vicini o ridurre la zona della Ztl per agevolare l’accesso al centro".

c.c.