"Ho consumato cocaina con Nunzia. Ma non so chi le fornì la droga"

Ha ammesso di aver consumato cocaina con la ragazza, ma ha affermato in modo chiaro di non aver visto chi le avrebbe fornito altre sostanze stupefacenti, le stesse che hanno poi costituito il mix risultato fatale a Nunzia Colurciello, vinta da un malore a soli 24 anni di età, la notte del 24 ottobre del 2018 in una abitazione a Pieve di Guastalla, dove si era fermata nel rientrare da una discoteca modenese. Ieri in tribunale a Reggio ha parlato un 53enne mantovano, che la sera del dramma era stato nella discoteca frequentata dalla ragazza e che, proprio per quel decesso, è stato condannato due anni fa per spaccio e morte come conseguenza di altro reato, insieme a un 43enne di Castel d’Ario. Secondo quanto emerso, la giovane si sarebbe spostata in più punti del locale da ballo, vedendo diverse persone. Ma finora i testimoni non sono stati in grado di indicare chi avrebbe fornito parte della droga risultata poi fatale. Sotto accusa è una donna 49enne, difesa dall’avvocato Alessio Barboni, accusata di cessione di Mdma a Nunzia. Prossima udienza a luglio per ascoltare altri testimoni.