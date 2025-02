"Ho fornito già i documenti che dimostrano sia tutto in regola"

"È ormai assodato che le limitazioni imposte dalla legge Severino non si applichino alle nomine degli amministratori nelle aziende speciali in quanto il testo unico degli enti locali pone la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale in capo al direttore dell’azienda speciale". Andrea Capelli, presidente di Fcr, risponde così a Paglialonga. "Sarebbe davvero grottesco – continua – che 12 consiglieri comunali di opposizione 5 anni fa (così come 10 anni fa!) non si fossero accorti di un così grossolano errore e che solo l’arrivo dell’attentissimo consigliere Paglialonga potesse smascherare una così improbabile gaffe". In merito agli incarichi di lavoro poi dice: "l’indefesso consigliere Paglialonga ha già avuto tutte le informazioni che ha richiesto e ha potuto verificare la correttezza di tutti gli atti da lui attenzionati. La mia attività di imprenditore può essere verificata dal mio cv pubblicato a fianco delle mie dichiarazioni dei redditi, ma forse Paglialonga preferisce leggere solo le informazioni che servono per sostenere improbabili teorie. Ho diversi rapporti di lavoro, sia come dipendente (dal 2012) sia come autonomo (dal 2015), ben prima della nomina del 2020 in Fcr e ben prima che l’instancabile Paglialonga approdasse sei mesi fa in consiglio. Sono già stati forniti tutti i documenti e tutte le risposte ai legittimi dubbi, rimangono solo teorie populiste e dietrologie demagogiche, tutte di scarsa utilità. I reggiani meritano un’attività di controllo più seria".