"Ho notato più pattuglie"

"Ho aderito anch’io alla raccolta firme", dice Giovanni Mara, proprietario del locale Degustibus. Per lui il quartiere sembra essere più presidiato: "Ho notato il passaggio di molte più pattuglie e anche dei vigili urbani a piedi e non in macchina, quest’ultima cosa secondo me è importante per restituire il senso di sicurezza ai residenti". In previsione ci sarebbe un incontro con il comandante della polizia locale: "Iniziamo a essere ascoltati, anche perché la situazione sta diventando insostenibile". E la zona stazione a due passi non aiuta:" Alcuni clienti di Parma sono rimasti sconvolti da piazzale Marconi, questo non è un bel biglietto da visita".