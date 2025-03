"Ho ricevuto cure e solidarietà"

Aferdita Breshelo è un esempio di resilienza e gratitudine. Arrivata a Reggio Emilia nel febbraio 2022 per curarsi, dopo aver scoperto un tumore al seno in Albania, la sua vita ha preso una direzione inaspettata. "Mia sorella, che viveva a Reggio, ha voluto che venissi qui a curarmi, dove tramite l’associazione ho ricevuto tutte le cure necessarie", racconta con emozione. Oggi, guarita al 100%, Aferdita ha deciso di stabilirsi in città, trovando lavoro come baby-sitter e dedicandosi come maestra volontaria per la scuola della sua comunità. "Mi sono integrata senza difficoltà, e ora anch’io faccio la mia parte come volontaria", conclude, grata per ciò che la città e l’associazione le hanno offerto.