"Ho rischiato di morire al lavoro Non avevo nessuna protezione"

VETTO

di Alessandra Codeluppi

"Nessuno mi diede protezioni per la testa, indossavo solo un mio cappello. Nessuno mi aveva insegnato quel lavoro, cioè come muovermi vicino alla gru. Non avevo un contratto e venivo pagato in contanti". Lui, un uomo marocchino di 46 anni, racconta in tribunale di aver rischiato la vita, dopo il grave infortunio riportato il luglio 2017 a Vetto. Allora non aveva più il permesso di soggiorno e si arrangiava con qualche lavoretto per campare. Ora ha trascinato in tribunale chi lo coinvolse in quella mansione, e chiede i danni.

"Io dovevo raggruppare a mano tronchi di legno larghi venti centimetri e lunghi più di un metro. Poi una gru dotata di pinza li prendeva e li caricava su un camion, dove c’erano due uomini macedoni che sistemavano i pezzi. Ma mentre la gru li prelevava, non ho fatto in tempo a spostarmi. Dalla mano meccanica mi sono caduti in testa i tronchi. Ho perso conoscenza e mi sono rimasti solo ricordi vaghi". Per quella mansione ha detto di essere stato arruolato in giornata da un reggiano, che in passato lo aveva coinvolto anche in qualche altra attività: "Sono arrivato un’ora dopo la sua chiamata, in motorino". Da quanto ha riferito, dopo il trauma i due macedoni lo hanno riportato nella sua abitazione, lasciandolo sul divano e andando via. Poi è arrivato un altro amico, sono rientrati anche gli due, ed è stato finalmente allertato il 118.

"Mi sono rivegliato il giorno dopo nell’ospedale di Parma", dov’era stato trasportato con l’elicottero, in pericolo di vita. Ma emerge una circostanza anomala: nel certificato del pronto soccorso è scritto che i suoi conoscenti avevano dapprima parlato di percosse e poi cambiato versione. Il 46enne ha trascorso due mesi all’ospedale: prima quattro giorni a Parma, poi a Reggio fino al 4 agosto, quand’è stato dimesso per poi tornare nel settembre 2017 per sottoporsi a un delicato intervento di cranioplastica. Tra gli iniziali tre imputati, uno è morto: davanti al giudice Maria La Nave, i restanti due - il datore di lavoro reggiano e il conducente della gru - devono rispondere di lesioni colpose gravi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Castelnovo Monti e dal servizio Ausl preposto alla sicurezza sul lavoro. Il 46enne si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Marcello Fornaciari.