"Ho ritrovato gli archivi di Belli e De Buoi"

Sono stati ritrovati, dal ricercatore storico Marco Montipò, due archivi privati di personaggi di primo piano di Scandiano della prima metà del Novecento. Proprio in questi giorni Montipò è riuscito infatti a riportare alla luce due archivi familiari legati a due personalità di spicco della storia di Scandiano: si tratta del letterato Aderito Belli e dello scienziato-medico Luigi De Buoi (scopritore della Venere di Chiozza).

"Entrambi rappresentano figure di prim’ordine nel panorama scandianese del XX secolo – spiega lo scrittore Montipò –. Aderito Belli è considerato la figura letteraria più importante del secolo, mentre il dottor De Buoi è stato definito ‘un degno figlio della Patria di Lazzaro Spallanzani’. Questi archivi custodiscono documenti e fotografie del tutto inedite che sicuramente arricchiranno il patrimonio storico della nostra città. Riguardo ad Aderito Belli, oltre al materiale familiare, sono presenti le bozze delle sue opere compresa la Storia di Scandiano Edizione 1928, numerosi articoli, molte poesie e corrispondenza. Inoltre non mancano cartoline e fotografie".

Nell’archivio di De Buoi invece sono presenti fotografie di Scandiano degli anni ‘30.

"Si possono ammirare – sottolinea Montipò – feste di paese con le autorità, partite di calcio e gare ciclistiche di Scandiano oltre a foto paesaggistiche e persino immagini dell’ospedale Magati dove De Buoi ha operato come chirurgo dal 1925 al 1932. In queste ultime foto è possibile osservare l’equipe medica durante le operazioni. De Buoi ha anche conservato numerose opere scientifiche mediche che hanno contribuito a elevare la reputazione del nosocomio di Scandiano a livello nazionale. Le sue sperimentazioni sui vaccini, la vitamina C sono state richieste e prese in considerazione dai suoi colleghi negli ospedali delle altre città".

Lo scrittore scandianese Montipò organizzerà alcune iniziative per valorizzare il materiale scoperto recentemente tra Scandiano e Modena.

"Definirei questo ritrovamento, senza paura di essere smentito, come la più grande scoperta degli ultimi anni – evidenzia Marco Montipò –. Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore che verrà studiato e valorizzato, contribuendo ad arricchire la storia di Scandiano e trasformandola in un patrimonio di tutti. Spero di poter presto iniziare a esporre questo prezioso materiale, ancora impolverato, attraverso mostre ed eventi mirati".

