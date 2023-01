"Ho sbagliato a rubare, ma volevo aiutare i miei genitori che sono in difficoltà in Cina"

Un dipendente di un supermercato è finito in manette, insieme a una coppia di fidanzati cinesi, perché si sarebbe accordato con loro per tentare di rubare prodotti alimentari nel punto vendite dove lui lavora. I tre arresti sono scattati sabato pomeriggio con l’intervento delle volanti nel ‘Cash and carry C+C maxigross’, in viale Martiri di piazza Tien An Men. Ai poliziotti l’addetto alla sicurezza ha raccontato di essersi insospettito per il comportamento della coppia, una 47enne e un 34enne: i due, dopo aver acquistato prodotti, si erano spostati sul retro, nella zona di carico e scarico merci.

Qui erano stati raggiunti dal dipendente, un 38enne, con un carrello contenente scatole colme di alimenti e bevande per un valore di 800 euro che poi avrebbe trasferito sull’auto della coppia. Sopra c’erano alcune scatole vuote, secondo la polizia per camuffare il furto. Gli agenti hanno trovato sulla macchina una borsa con alcolici non pagati per 113 euro. Non solo: dalla perquisizione a casa della coppia è sbucata una quantità di alimenti e cosmetici ritenuta sproporzionata.

I tre sono comparsi ieri davanti al giudice Sarah Iusto, che ha convalidato gli arresti. Il cinese, che lavora come traduttore e autista, si è avvalso della facoltà di non rispondere - come la compagna - e ha reso dichiarazioni spontanee. Ha ammesso il furto, dicendo di averlo fatto per necessità: "Ho sbagliato, ma volevo aiutare i miei genitori che sono tornati in Cina. Là non possono uscire per il Covid e sono in difficoltà economica: ho preso la merce per spedirla a loro".

Ha negato che i prodotti a casa fossero provento di furto: "In passato avevamo un bar, sono rimanenze". Pure il lavoratore ha fatto dichiarazioni spontanee, dicendo di conoscere da tempo i cinesi come clienti abituali: ha raccontato di aver visto la donna alla cassa e di essersi sentito chiedere dall’uomo di aiutarlo a caricare il carrello con cartoni di merce e poi di portarlo fuori, supponendo che il conto fosse stato pagato. Ha detto di aver appoggiato sopra i cartoni vuoti per portarli alla pressa.

Il pm ha chiesto l’obbligo di firma a giorni alterni, le difese (avvocati Marcello Fornaciari per i cinesi e Caterina Caldarola per il lavoratore) la remissione in libertà. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma due volte alla settimana solo per l’uomo cinese.

Alessandra Codeluppi