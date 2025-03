"Ho studiato la Resistenza"

Pape Seck ha sempre vissuto l’impegno sociale come una missione: "Sono stato sindacalista fin dal mio arrivo a Reggio negli anni ’90 – racconta – e proprio qui è iniziato il mio percorso politico e sindacale". Dopo un breve periodo come presidente dell’associazione senegalese, ha continuato la sua attività nel mondo del lavoro. "Ho vissuto l’integrazione e ho cercato di capire il modo di vivere qui, studiando la storia della Resistenza e il ruolo del sindacato". Arrivato in città nel ’91, ha fondato la prima rappresentanza sindacale nella sua azienda, coinvolgendo lavoratori stranieri e meridionali. Da lì un percorso che lo ha portato fino alla segreteria nazionale della Cgil nel 2008. "Reggio è una città di valori forti. Ancora oggi, come delegato Fiom, porto avanti la battaglia: l’integrazione passa anche dal lavoro e dai diritti".