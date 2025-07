"Ho subito attivato la Regione"

"Ho appreso questa mattina la notizia dell’annunciata chiusura, prevista per il 31 luglio, dell’azienda Gtech-CST Srl (ex Sala Fratelli) di Barco. Si tratta di un evento improvviso e inaspettato che apre scenari di profonda incertezza". Il sindaco Stefano Marazzi questa mattina ha fatto visita agli operai in presidio Cgil davanti agli ingressi. E ha interessato la Regione. "Da un lato – dice il primo cittadino – è fondamentale comprendere con chiarezza le motivazioni che hanno condotto l’azienda a una decisione tanto repentina; dall’altro, è inevitabile una forte preoccupazione per le ricadute occupazionali e sociali che essa comporta. Ci troviamo di fronte a una situazione delicata, che richiede senso di responsabilità, equilibrio e la massima attenzione. È necessario mettersi al lavoro, ognuno per le proprie competenze e responsabilità. Mi sono attivato immediatamente per avviare un confronto con le istituzioni regionali competenti al fine di scongiurare la chiusura dell’azienda, garantendo ai lavoratori il pieno supporto e un accompagnamento adeguato nella gestione di questa fase critica. Questa mattina li ho incontrati per esprimere loro la vicinanza dell’Amministrazione e per assicurare che il Comune farà tutto quanto è nelle sue possibilità per promuovere un dialogo costruttivo tra tutte le parti e contribuire alla ricerca di una soluzione sostenibile".