"Ho un fratello ad Aleppo Il mio Paese è devastato"

È appesa a un filo del telefono, e alla rete, la speranza di un contatto con i sopravvissuti alla catastrofe sismica che la notte scorsa si è abbattuta su Turchia e Siria. La violentissima scossa di magnitudo 7.9 ha colpito un punto di incontro fra tre placche (est anatolica, arabica e africana), provocando 2300 morti e 10mila feriti (ma il dato è in crescita costante). In quei territori sono in atto missioni umanitarie che impegnano molti reggiani e siamo in contatto con padre Matteo Ghisini del Centro missionario di Imola e San Martino in Rio, segretario delle missioni dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna in Turchia, che risponde: "Ci messaggiamo con i frati presenti nei territori colpiti. Ne abbiamo due ad Antiochia e ad Hatay, sul confine fra Turchia e Siria. Sono vivi. Lì ha operato per tanti anni il padre reggiano Roberto Ferrari. Abbiamo altri frati del nostro ordine nella zona di Efeso, a Izmir e a Istanbul", nel mentre ci invia foto di Iskenderun, devastata - cattedrale compresa - dal sisma. I Cappuccini emiliani sono molto attivi a Mersin, grossa città portuale turca, e il centro guidato da padre Matteo collabora con frati indiani in aiuto alla comunità cristiana ad Antiochia.

Altra voce raccolta, quella di Jean Bassmaji (nella foto), reggiano d’adozione nativo di Al Hassakè (Siria), svegliato all’alba dai familiari rimasta in patria. "Alle 4 ora locale, in Italia le 3 del mattino, il violento terremoto ha devastato il nostro Paese e la parte vicinissima di Turchia. Ho appena parlato con mio fratello che attualmente vive ad Aleppo. Si parla di 300 400 morti e alcuni palazzi crollati nel centro storico e attorno alla stazione centrale, nei quartieri poveri. In questo momento la paura e il gelo (-2°c ad Aleppo) si sommano alla carestia e al blocco della vita sociale, perfino le ambulanze non hanno il carburante per soccorrere la gente". Bassmaji è medico e presidente dell’associazione Amar - costruire solidarietà, di Reggio Emilia. "Siamo attivi in Siria già dal 2017 con il progetto ‘Da Reggio Emilia protesi per i mutilati siriani’, un laboratorio installato all’università di Damasco che malgrado la carenza di energia elettrica ha prodotto con stampanti 3D 200 protesi con cui molti bambini oggi scrivono. In aprile monteremo il secondo laboratorio, già pronto per la spedizione dall’Italia ad Aleppo". Per il progetto Protesi per Aleppo il premio della pace don Dossetti 2022 è stato assegnato ad Amar. "Dieci anni di guerra hanno prodotto 500.000 morti e 200.000 mutilati, la metà della popolazione è sfollata e la maggior parte dei competenti è fuggito all’estero" – confessa amaro Bassmaji.

Lara Maria Ferrari