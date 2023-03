"Ho un piede nel business, soldi non mancano"

"Sono Essecapo, metà algerino metà guineaiano, cresciuto a Giugliano di Napoli, in strada a Reggio da dieci-quindici anni. La mia cultura è internazionale".

In un video che circola su Youtube, Sylla Souraibou – affiancato dalla sua ’squadra’ – si presenta. In un fiume di fra’ e di bro’ parla di sé, birra in mano, con linguaggio allusivo, si gloria della detenzione, si esprime con quella sicumera e quel ritmo sincopato che sembra sempre di ascoltare un testo trap. "Sono tornato per dare delle certezze alla mia squadra. Stiamo salendo, per gli altri la sconfitta è vicina. E non parlo e basta". E ancora: "Essecapo non è un gioco, è sentimento vero. Se mi vedi dal vivo sono come su Instagram".

Tante millanterie. "Io ho un piede nel business. Tanti con me stavano giocando, avevo un’accusa di sequestro di persona e pensavano che io fossi fuori dei giochi...sette anni, otto anni. Ma il mio avvocato non è quello di Topo Gigio, la mia famiglia non è una famiglia a caso e sono già qui, libero di girare sui miei piedi. Sia nel business che nella musica sto facendo capire che sono un passo avanti a tutti. Soldi in tasca non mancano. Non faccio niente a caso: se ho sbagliato con te, pensa perché te l’ho fatto. Pacco cento grammi a te e non al bambino. Io sono senza filtri. Io vedo gente che non sa la via, io conosco tutte le vie. Arrivano le guardie e scompaio".