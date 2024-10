"Ho vent’anni e ho paura a camminare in strada: fate qualcosa"

Vorrei pubblicare questa lettera per esprimere il mio disagio verso la sicurezza del centro storico. Io sono una ragazza di vent’anni, che vive ogni giorno il centro storico sia nelle ore diurne e sia nelle ore serali. Una delle mie insicurezze è il non potere andare alla macchina per tornare a casa in tranquillità, ma con la paura che qualcuno mi possa seguire per derubarmi o con solo la paura di imboccare una strada sbagliata e non sapere cosa mi possa succedere. Certo, siamo sempre stati educati dai nostri genitori a non fare strade poco illuminate o poco frequentate, ma ormai tutte le vie laterali stanno diventano impraticabili e a momenti anche la via Emilia, la via principale. Questa mia insicurezza sono sicura che sia allargata a tanti altri giovani, che non si sento sicuri di girare per la nostra città. Il fatto di sentirsi completamente impotenti davanti a delle situazioni che non dovrebbero nemmeno verificarsi, troppa delinquenza, maleducazione, tutte azioni alle quali noi cittadini per paura non possiamo nemmeno rispondere. Una cosa che sicuramente aiuterebbe molto di più è avere delle forze dell’ordine in giro per la città così da sentirci meno soli. Bisogna fare qualcosa per riportare sicurezza e allo stesso tempo per riempire il centro storico. So che è una frase che ho sentito e abbiamo sentito dire spesso nell’ultimo periodo, ma magari detto da una persona giovane che ha paura di questo centro storico può essere ascoltata di più.

Alice Minghetti