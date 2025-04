’Ho visto il finimondo’: le storie dell’alluvione

"Ho visto il finimondo". Il docufilm sull’alluvione di maggio 2023 in Romagna, sarà proiettato domani alle 20,45 al centro sociale Catomes Tôt di via Panciroli 12. Realizzato da Valerio Baroncini (vicedirettore de il Resto del Carlino) e Marco Santangelo, con le musiche originali Reno, il docufilm presenta documenti esclusivi raccolti dai cronisti del Carlino – come i nastri delle chiamate di emergenza – e le storie di chi ha perso tutto: casa, famiglia, ricordi. A Faenza, decine di alluvionati sono stati ospitati 11 mesi in un hotel: fra loro, anche una coppia che si è sposata da sfollata. A Bologna, ecco i volontari di Selva Malvezzi, frazione andata sott’acqua. A Sant’Agata sul Santerno, l’anziana che ha visto il marito morire sotto i propri occhi: lui era allettato e non poteva muoversi. A Cesena la mamma che ha salvato il figlio: il loro video diventò virale. E un commovente incontro tra un anziano salvato e i suoi salvatori, i carabinieri.

Insomma, sessanta minuti di grande impatto emotivo, prodotti da Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il sostegno della BCC ravennate forlivese e imolese. L’alluvione di maggio 2023 fu devastante: ventitrè fiumi esondati, centinaia e centinaia di frane che hanno coinvolto 48 comuni, allagamenti in 37 centri, più di 20.000 sfollati e 17 vittime. Tra i fotogrammi si susseguono voci di dolore, di paura, di fiducia e poi di rabbia, per un evento accaduto due volte nell’arco di pochi giorni. Eppure, ancora e di nuovo, questa regione più volte colpita, conferma che, anche nelle calamità, riesce a trovare lo spirito di collaborazione e la forza di andare avanti, pur nella tristezza, nella perdita e nel lutto, nel commovente stringersi di mani tra vittime e soccorritori. Un film lontano dal consueto "per non dimenticare", ma al contrario per ricordare e non vedere di nuovo i medesimi orrori. Perché, comunque, chi ha visto il finimondo, di certo non lo dimenticherà.

L’ingresso è a offerta libera a sostegno dell’attività del Catomes Tôt.