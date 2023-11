"Ho visto la casa. Haider mente, ecco perché"

Il fratello di Saman Abbas ieri ha ribadito il suo racconto su come lei sarebbe caduta in trappola per mano dei familiari, dicendo però di non aver visto lo zio metterle una mano sulla bocca, come riferito nel giugno 2021, ma prenderla al collo con avambraccio. Una ricostruzione che l’avvocato di Hasnain, Liborio Cataliotti, definisce "ridicola": "Sono andato per la ventottesima volta sul luogo e mi sono messo sull’uscio della porta di casa Abbas a mezzanotte. Un mio collaboratore è andato a 28 metri, dove inizia la seconda serra. L’unica fonte luminosa si trova a 205 metri ed è oggi più potente di quella dell’epoca. Andate e verificate dice ai giornalisti - se dall’uscio si possono vedere due facce che sbucano dalle serre, la sagoma di una persona con una tuta nera, e la scena di un omicidio che sarebbe comunque stata impedita dalle sagome della mamma e del papà". Il legale sottolinea come Alì Haider covasse astio verso lo zio Danish e anche nei confronti dei parenti Irfan e Fakhar: "Lui vuole salvare i genitori, ha risentimento verso Hasnain che staccò il cellulare e gli altri due che avevano i suoi documenti: non lo dico io, ma emerge dalle intercettazioni". "Non ho ucciso mia figlia, non ho mai voluto ucciderla ma di una cosa sono sicuro, l’omicidio è avvenuto in ambito familiare": così Shabbar Abbas ha detto ai suoi avvocati Enrico Della Capanna e Simone Servillo. "Sono convinto, ma certo non sono detentore della verità assoluta, che la morte di Saman sia stata un incidente", ha detto Della Capanna sostenendo "sono diverse le alternative possibili nella dinamica". Ad esempio quella che lei sia andata a casa di qualcuno, "si sia messa comoda togliendosi le scarpe", mai trovate, e poi sia stata uccisa. Ma su questo punto ieri Haider ha dato una possibile spiegazione: "C’è una cosa che mai nessuno mi ha chiesto, ovvero dove fossero le scarpe di Saman. Mentre si preparavano per partire in Pakistan, i miei le hanno messe in valigia. Erano di marca con strisce nere e bianche, e dentro una linea d’oro". Il padre, ha riferito ancora Della Capanna, "voleva bene a Saman e c’è una foto, scattata il 20 aprile 2021, al rientro della ragazza dalla comunità,e che più di tutto lo racconta: Shabbar e sua figlia abbracciati sul letto, dieci giorni prima che di lei si perdessero le tracce".