La studentessa newyorkese Madison Turner, giunta fino a Reggio per frequentare dei corsi all’Unimore, racconta di essere stata colpita dalla stazione della città del Tricolore: "Sono qui solo da 3 mesi ma posso dire di aver già capito che ci sono soggetti da cui è meglio stare alla larga. Ad esempio, mi è capitato di vedere qualcuno girare per la stazione solo con indosso le mutande, nient’altro". Certi incontri però non sono una novità per chi è figlio della Grande Mela: "Io non mi sento in pericolo, vengo da New York quindi ho visto posti peggiori, ma posso comunque capire perché le persone di Reggio non si sentono sicure e sentano il bisogno di una protezione maggiore".