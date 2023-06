"Ho voglia di picchiarti". E gli rifila una testata

Era al tavolino di un bar, a Correggio, con alcuni amici. Si è visto avvicinare da un 27enne, a lui sconosciuto, il quale lo ha prima aggredito verbalmente, per poi colpirlo con una testata. La vittima, per evitare che la situazione potesse degenerare, ha preferito non reagire, allontanandosi insieme ai suoi amici. Ma poco dopo si è recato al pronto soccorso ospedaliero per farsi medicare un trauma giudicato guaribile in cinque giorni.

Con il referto medico tra le mani, l’aggredito – un giovane di 21 anni – si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere formale querela, raccontando quanto accaduto. I militari dell’Arma hanno indagato, ascoltando anche le testimonianze raccolte tra le persone presenti all’episodio. E così per il 27enne, già noto alle forze dell’ordine locali, è scattata la denuncia per i reati di violenza privata e lesioni personali. Da quanto è emerso, il ventunenne era al tavolino del bar, sulla distesa estiva, con fidanzata e amici.

Da un tavolo vicino si è alzato il 27enne, il quale manifestata l’intenzione di "picchiare un ragazzino". Poi ha puntato il ventunenne, aggredito verbalmente senza alcuna logica ragione. Fino a scagliarsi contro il giovane, colpito con una testata alla nuca.

"Io ti ammazzo", avrebbe aggiunto subito dopo averlo colpito. Il ventunenne si è poi fatto medicare, recandosi subito dopo in caserma per la querela. I testimoni sono stati invitati a osservare alcune fotografie segnaletiche per poter risalire all’autore dell’aggressione, visto che nessuno di loro era a conoscenza della sua identità.

Le indagini si sono poi concentrate su un uomo riconosciuto dalle fotografie, il quale è stato denunciato alla magistratura per quanto commesso. Di recente sono state diverse le liti e risse avvenute a Correggio, in particolare nei pressi di locali e parchi del centro. Solitamente si tratta di diverbi tra conoscenti, per questioni di droga o per ebbrezza alcolica.

Nel caso in questione, invece, pare che le parti neppure si conoscessero, ma con l’aggressore probabilmente in preda ai fumi dell’alcol.

a.le.